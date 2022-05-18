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روسيا تؤكد استخدامها أسلحة ليزرية حديثة في أوكرانيا

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روسيا تؤكد استخدامها أسلحة ليزرية حديثة في أوكرانيا
Sputnik Iliya Pitalev
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أقر مسؤول حكومي روسي بارز بأن قوات بلده استخدمت لأول مرة سلاح ليزر حديثا خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حوار مع القناة الأولى الروسية اليوم الأربعاء، أن الحديث يدور عن منظومة ليزر دفاعية جديدة تحمل اسم "زاديرا" ومن شأنها ضرب هدف على مسافة تصل خمسة كيلومترات.

وقال: "قد بدأ تسليمها (هذه المنظومات الليزرية) إلى الجيش وتستخدم النسخ الأولى خلال العملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا".

وسبق أن كشف بوريسوف أن "زاديرا" تمثل جيلا جديدا من الأسلحة الليزرية مقارنة مع منظومة "بيريسفيت" الروسية القادرة على "إعماء" الأقمار الصناعية.

ونجحت "زاديرا" خلال اختبارات في إحراق طائرة مسيرة على بعد خمسة كيلومترات، وفقا للمسؤول الروسي.

المصدر: "تاس" + RT

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