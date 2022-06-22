بريطانيا تسلم الجيش الأوكراني مدرعة شاركت في حربي أفغانستان والعراق

لا يزال الجيش البريطاني يزود القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات حربية قديمة لا يحتاج إليها.

وقد تسلم لواء مشاة البحرية الأوكراني الـ35 دفعة من عربات Mastiff البريطانية. ومن المعلوم أن تلك العربة تعتبر نسخة تم تكييفها مع المعايير البريطانية لمدرعة Cougar أمريكية الصنع التي بدأ إنتاجها منذ 20 عاما.

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ويتدرب المقاتلون الأوكرانيون في الوقت الراهن على استخدام تلك العربات ثلاثية المحاور بعيدا عن الحد الأمامي. وتزن العربة 25000 كلغ، وهي كانت سابقا تحت تصرف قوات الاحتلال في كل من أفغانستان والعراق حيث كانت الغاية منها أداء دوريات ومرافقة أرتال من القوات في الطرق. لذلك ركز مصمموها بالدرجة الأولى على حمايتها من الألغام.

أما الجيش الأوكراني فيحاول استخدامها كمدرعة بديلة لمدرعات "بي تي إر – 80 و70 و3 و4" سوفيتية الصنع التي قد خسرها الجيش الأوكراني بكميات كبيرة.

ومن أجل ضمان حمايتها من القنابل اليدوية وقاذفات القنابل تم تزويد عربات Mastiff بشبكات معدنية من شأنها التصدي للقذائف الجوفاء.

وتتميز العربة بمقاييس كبيرة حيث بلغ طولها 7.9 متر، عرضها 3.2 متر، ارتفاعها 3.2 متر، خلوصها (المسافة بين سطح الطريق وقعر العربة) 410 مليمترات.

ويضم طاقم العربة قائدا سائقا. أما قسم الإنزال فيمكن أن يتسع لـ8 أفراد. ويوجد في وسط سقف العربة ثقب يمكن أن يستخدام لإطلاق النار باستخدام رشاش عيار 7.62 ملم أو 12.7 ملم أو قاذف القنابل عيار 40 ملم.

ويعتبر الخبراء أن Mastiff لا تمتلك قدرة كافية لاجتياز الحواجز على الرغم من رباعية قيادتها، ما يمكن أن يسبب في المستقبل خسائر كبيرة بالأرواح.

المصدر: روسيسكايا غازيتا