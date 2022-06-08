الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية في دونباس تتكبد خسائر كبيرة

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس تتكبد خسائر ملموسة في الأفراد والأسلحة والعتاد العسكري.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صباحية إنه خلال ثلاثة أيام من معارك تحرير مدينة سفيتوغورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وحدها، بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عنصر للفصائل القومية، و6 دبابات و15 عربة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع و36 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4 راجمات صواريخ "غراد" وأكثر من 20 مركبة.

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وذكر كوناشينكوف أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو أصابت مصنعا للمدرعات في مقاطعة خاركوف جرت فيه أعمال إصلاح وترميم الدبابات والعربات المدرعة الأخرى للقوات الأوكرانية.

وتابع أن صواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو استهدفت أيضا موقعين للقيادة، و13 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية، وبطارية من راجمات صواريخ "أواغان" في خاركوف، كما تم تدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخيرة في خاركوف، ودونيتسك ولوغانسك، إضاف إلى مستودع للوقود في خاركوف أيضا.

وضرب الطيران الروسي خلال اليوم الماضي 63 منطقة تجمع للقوات والمعدات، ما أدى إلى القضاء على أكثر من 160 عنصرا من الفصائل القومية، وتدمير قيادة للواء الميكانيكي 14 للقوات الأوكرانية، و8 دبابات، وراجمتي صواريخ من طراز "غراد"، وبطارية مدفعية، ومحطة للحرب الإلكترونية، و13 مركبة مختلفة الأغراض.

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وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز MiG-29 ومروحية من طراز Mi-8 في نيكولايف، فضلا عن تدمير 11 طائرة بدون طيار في دونيتسك وخاركوف، كما تم اعتراض 3 صواريخ من منظومة "توتشكا-أو" و5 قذائف من راجمات صواريخ "سميرتش" في خيرسون.

واستهدفت القوات الصاروخية والمدفعية 68 موقعا للقيادة، و172 موقعا لإطلاق نيران المدفعية، بالإضافة إلى 261 منطقة تجمع للقوات والمعدات العسكرية الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 320 عنصرا من الفصائل القومية، وتدمير 4 مستودعات ذخيرة، و9 عربات مدرعة، و3 راجمات صواريخ "غراد"، و15 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، بالإضافة إلى عربات قتالية تابعة لمنظومات صواريخ امضادة للطائرات Buk-M1 وOSA-AKM.

ووصلت حصيلة الأسلحة والمعدات الأوكرانية المدمرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة إلى 192 طائرة، و130 مروحية، و1150 طائرة بدون طيار، و335 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و3459 دبابة ومدرعة أخرى، و489 راجمة صواريخ، و1822 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و3488 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية