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مصدر: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ "توتشكا أو" في ضواحي خيرسون

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مصدر: أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ
Sputnik
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أفاد مصدر في هيئات الأمن الروسية بأن الأنظمة الروسية للدفاع الجوي دمرت ليلة الأربعاء في ضواحي مدينة خيرسون 3 صواريخ تكتيكية أوكرانية من طراز "توتشكا-أو".

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "في الليلة الماضية أسقطت الأنظمة الروسية للدفاع الجوي على مشارف مدينة خيرسون 3 صواريخ من طراز "توتشكا أو" أطلقها القوميون الأوكرانيون باتجاه المدينة".

وقد أسفر القصف المتكرر للمناطق السكنية باستخدام هذه الصواريخ في السابق عن وقوع العديد من الضحايا، ولا سيما في مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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