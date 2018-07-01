// 26.06.2018 по тикету 15478
مباريات ودية بين فرق روسية وقطرية بمناسبة عام الثقافة بين البلدين
Sputnik Кирилл Каллиников
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ستقام في الـ5 من يوليو الجاري مباريات كرة قدم ودية بين فرق روسية وقطرية ضمن احتفالات البلدين بعام الثقافة بينهما.
وتضم الفرق الروسية العديد من الشخصيات المشهورة مثل المغني دميتري ماليكوف، والموسيقي نيكولاي فومينكو، والممثلين أوليغ مينشيكوف، ومكسيم فيتورغان، والاقتصادي أركادي دفوركوفيتش، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ورياضي التزلج السريع نيكولاي غوليايف.
المصدر: RT
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