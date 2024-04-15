بعد حسم لقب الدوري الألماني.. لاعبو ليفركوزن لم يناموا جيدا

حسم باير ليفركوزن الذي لم يهزم حتى الآن لقبه الأول في الدوري الألماني لكرة القدم الأحد، بفوزه 5-0 على فيردر بريمن وينهي هيمنة بايرن ميونيخ التي استمرت 11 عاما على اللقب.

ونجح فريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو في الظفر باللقب الأول في تاريخ النادي بالمسابقة المحلية.

ليفركوزن دخل مباراة بريمن وفي نيته الفوز أمام جماهيره لنيل اللقب بشكل رسمي، قبل انتهاء الموسم بخمس جولات.

وسجل خماسية ليفركوزن فيكتور بونيفاس (25) وجرانيت تشاكا (60) وفلوريان فيرتز (68- 83- 90).

بتلك النتيجة رفع ليفركوزن رصيده إلى 79 نقطة في الصدارة مبتعدا بفارق 16 نقطة كاملة عن بايرن ميونخ الوصيف، بينما تجمد رصيد بريمن عند 31 نقطة في المركز 12.

وقال المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن سيمون رولفس عبر قناة "زد دي إف" الألمانية، إنه لم ينم بالقدر الكافي بعد التتويج التاريخي للفريق بلقب الدوري الألماني، أمس الأحد، مؤكدا أنه لم يكن آخر المغادرين للاحتفالات.

This is how we covered the emotional scenes at full time in Leverkusen on ESPN+ as #Bayer04 clinched their first ever Bundesliga title. pic.twitter.com/uc6dTAYv8e — Derek Rae (@RaeComm) April 15, 2024

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وأكد رولفس أن إدارة النادي لم تضع خططا بعد لإقامة حفل رسمي، بعدما توج ليفركوزن بلقب الدوري لأول مرة بتاريخه بالفوز على فيردر بريمن (5-0).

وأوضح المدير الرياضي لباير ليفركوزن "تتبقى لنا أهداف أخرى، فالحفل الكبير سيقام بعد نهائي كأس ألمانيا، وما حدث أمس كان فرحة عفوية، لكنها تبقى أجمل الاحتفالات".



ويبقى ليفركوزن مرشحا قويا للفوز بكأس ألمانيا عندما يلاقي كايزر سلاوترن في المباراة النهائية التي ستقام يوم 25 مايو المقبل.



وبإمكان الفريق الألماني أن يحقق الثلاثية بعدما اقترب كثيرا من التأهل لنصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي بفوزه (2-0) على وست هام يونايتد بذهاب دور الثمانية.



ولم يخسر باير ليفركوزن في جميع مبارياته الـ43 على مدار الموسم الجاري، وحقق رقما قياسيا بسجل خال من الهزائم في 29 مباراة بالدوري هذا الموسم "2023-2024".

المصدر: "وكالات"