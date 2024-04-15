لحظات من الرعب.. إلغاء مباراة روما وأودينيزي بسبب إصابة

شهدت مباراة روما أودينيزي ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لحظات من الرعب، بعد سقوط إيفان نديكا لاعب فريق ذئاب العاصمة بشكل مفاجئ، وخروجه من الملعب محمولا على نقالة.

وبعد مرور 72 دقيقة لعب، سقط الإيفواري نديكا على أرض الملعب، دون تدخل مع أحد ولمس صدره، ليثير قلق الحضور، قبل أن يدخل طاقم الإسعاف ويحمل اللاعب على نقالة، وقبل أن يغادر الملعب أشار بإبهامه لطمأنة الجميع.

وخرج دي روسي، المدير الفني لروما بشكل مسرع إلى غرفة تبديل الملابس، خلف اللاعب للاطمئنان عليه، وعند عودته طلب من الحكم إيقاف المباراة، لأن الفريق لن يكون قادرا على مواصلة اللعب بسبب قلقهم.

Voetballer Evan Ndicka stort in tijdens wedstrijd en wordt op een stretcher afgevoerd, met zijn hand over zijn hart. Ndicka voetbalt voor AS Roma. pic.twitter.com/EvfEZdLEPn — CS (@deSunShineBand) April 14, 2024

وفي الدقيقة 77 من اللقاء، قرر الحكم إيقاف المباراة وتعليق اللقاء، بسبب حالة نديكا، ومن المنتظر أن يتم استئناف اللعب من لحظة الإيقاف، في يوم يتم تحديده لاحقا(تنص قواعد البطولة على أن المباراة عند استئنافها، ستلعب بنفس النتيجة التي توقفت عندها، ومن نفس الدقيقة التي توقفت فيها).

يذكر أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، عند إيقاف المباراة.

المصدر: "وكالات"