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بعد مباراة ماراثونية.. الروسي مدفيديف يهزم هوركاتش ويصعد لنصف نهائي أستراليا المفتوحة

الرياضة

بعد مباراة ماراثونية.. الروسي مدفيديف يهزم هوركاتش ويصعد لنصف نهائي أستراليا المفتوحة
AP
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بلغ الروسي دانييل مدفيديف الدور نصف النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس، بعد فوزه بصعوبة على البولندي هوبرت هوركاتش في مواجهة امتدت لخمس مجموعات.

وأمضى مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، قرابة أربع ساعات على ملعب "رود ليفر أرينا" لتجاوز عقبة منافسه البولندي المصنف الـ19 عالميا، بواقع 7-6، و2-6، و6-3، و5-7، و6-4.

ولعب مدفيديف، المصنف أولا عالميا سابقا، المباراة الـ15 من خمس مجموعات في مسيرته الاحترافية حيث حقق 6 انتصارات مقابل 9 هزائم.

ويخوض الروسي البالغ 27 عاما ووصيف بطل أستراليا المفتوحة عامي 2021 و2022، الدور نصف النهائي للمرة الثالثة في أستراليا والثامنة في بطولات غراند سلام.

وفي الدور نصف النهائي، سيتعين على مدفيديف اللعب مع الفائز من المباراة التي ستجمع لاحقا بين الإسباني كارلوس ألكاراز وممثل ألمانيا ألكسندر زفيريف.

المصدر: sportmail

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