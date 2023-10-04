أول تعليق لفوزي لقجع بعد منح المغرب شرف تنظيم مونديال 2030

أشاد رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، فوزي لقجع، باللحظة التاريخية التي تعيشها كرة القدم في بلاده بعد إعلان "الفيفا" منح المغرب وإسبانيا والبرتغال حق استضافة مونديال 2030.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق يوم الأربعاء، عن ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وأكد لقجع، أهمية فوز المملكة المغربية بشرف تنظيم كأس العالم 2030 جنبا إلى جنب مع إسبانيا والبرتغال، واصفا إياه باللحظة التاريخية في مسار المملكة.

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وأعرب رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في تصريحات لوكالة الأنباء الإسبانية، عن اعتزازه بتنظيم بلاده لهذا الحدث الكروي العالمي، مضيفا: "إنها مسؤولية وشرف كبير أن نتعاون مع إسبانيا والبرتغال، في إعداد ملف الترشح الذي من المتوقع أن يترك بصمة تاريخية ويرتقي بالمنافسة التنظيمية إلى مستويات لا مثيل لها".

وأصبح المغرب ثاني بلد إفريقي يحظى بشرف تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعد جنوب إفريقيا التي نظمت بمفردها نسخة 2010 وتوجب بها إسبانيا.

المصدر:وكالات