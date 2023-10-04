الملك محمد السادس: قرار تنظيم كأس العالم في المغرب يمثل اعترافا بمكانة المملكة بين الأمم الكبرى

أعلن العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حصول بلاده على حق تنظيم منافسات كأس العالم نسخة 2030، بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وقال في بيان للديوان الملكي أن "هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى".

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وجاء في نص البيان: "يزف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالإجماع، لملف المغرب – إسبانيا – البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم.

ويمثل هذا القرار إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم الكبرى.

وبهذه المناسبة، أعرب جلالة الملك عن تهانئه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة".

ومن جانبه، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في بيان، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

المصدر: وكالات