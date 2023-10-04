 
مباشر

"الفيفا" يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

الرياضة

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w5tc

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وذكر "الفيفا" في بيان، أن الاتحادات الأوروبي والإفريقي والأمريكي الجنوبي اتفقت على ترشيح واحد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية.

وتابع: "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة".

إقرأ المزيد
الملك محمد السادس: قرار تنظيم كأس العالم في المغرب يمثل اعترافا بمكانة المملكة بين الأمم الكبرى
الملك محمد السادس: قرار تنظيم كأس العالم في المغرب يمثل اعترافا بمكانة المملكة بين الأمم الكبرى

وأوضح "الفيفا" أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتا إلى أن المباريات التي ستستضيفها دول أمريكا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، وداعيا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

وأكمل أنه "في العام 2030، ستجمع كأس العالم ثلاث قارات وستة دول، ما يدعو العالم أجمع للانضمام إلى الاحتفال باللعبة الجميلة والمئوية وكأس العالم لكرة القدم نفسها".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا