زيدان بانتظار "ملياردير عربي" للعودة إلى بيته القديم

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رفض الفرنسي زين الدين زيدان تولي القيادة الفنية لناديه السابق أولمبيك مارسيليا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" في تقرير لها، إن إدارة مارسيليا عرضت على زيدان تدريب الفريق الأول، عقب رحيل الإسباني مارسيلينو.

وأضافت الصحيفة: "زيدان أبدى عدم اقتناعه حاليا بالمشروع القائم في مارسيليا، تحت إدارة بابلو لونجوريا. لكن هذا لا يمنع أن يتحقق حلم المدرب السابق لريال مدريد وجماهير مدينته في المستقبل، وذلك إذا تمت صفقة بيع النادي إلى مجموعة عربية أبدت اهتمامها بالأمر".

وأشار التقرير، إلى أن زيدان يرغب في العودة إلى التدريب، بعد أن غادر ريال مدريد في مايو 2021، وإذا لم يتم ذلك خلال هذا الموسم، وتحت مشروع يجذبه، فإنه قد يتأجل للموسم المقبل، ومن بين أمانيه العودة إلى ريال مدريد.

يذكر أن إدارة مارسيليا توصلت لاتفاق في نهاية المطاف مع الإيطالي جينارو غاتوزو لتولي مهمة تدريب الفريق.

المصدر: وسائل إعلام