بطولة أمريكا المفتوحة.. الروسي مدفيديف يطيح بحامل اللقب ويحجز مقعده في النهائي

جرد الروسي دانييل مدفيديف، الإسباني كارلوس ألكاراس من لقبه في بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه عليه في نصف النهائي 7-6 و6-1 و3-6 و6-3 يوم السبت.

وخلافا لخسارته النظيفة أمام ألكاراس في نصف نهائي ويمبلدون في يوليو الماضي، حافظ الروسي على هدوئه في المجموعة الأولى رافعا مستواه في الوقت المناسب في الشوط الفاصل حيث أحرز آخر أربع نقاط.

Daniil Medvedev is back in the #USOpen final! pic.twitter.com/BJBnSwvxxR — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

وفيما لم يواجه ألكاراس أي كسر إرسال في المجموعة الأولى على ملعب "آرثر آش"، هيمن مدفيديف على الثانية حيث خسر نقطتين فقط على إرساله وكسر إرسال الإسباني مرتين.

واحتفظ ألكاراس بآماله بعد فوزه بالمجموعة الثالثة، بيد أن مدفيديف أحبط بدايته الواعدة في الرابعة حيث عاد وتقدم 4-2 في طريقه لحسم المواجهة في 3 ساعات و19 دقيقة.

Daniil Medvedev clinched a spot in the US Open final for the third time.



How it sounded on US Open Radio 🎙️👇 pic.twitter.com/ySw7cTA1wH — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2023

وقال الروسي حامل لقب 2021 والبالغ 27 عاما عقب فوزه على ألكاراس المصنف أولا عالميا "من الجنوني أن أعود إلى النهائي، خصوصا بعد الفوز على كارلوس.. لقد فاز علي بسهولة في آخر مواجهتين، لذا كانت لدي الكثير من الشكوك قبل المباراة. لكنني قدمت مباراة جيدة وسأكون متواجدا هنا الأحد!".

وتابع المصنف ثالثا الذي بلغ صدارة التصنيف العالمي في 2022 "قلت إنه يجب تقديم مستوى 11 على 10 للفوز على كارلوس، لكنني لعبت 12 على 10".

ويواجه مدفيديف في النهائي الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا، المتأهل على حساب صاحب الأرض الأمريكي الشاب بن شيلتون 6-3 و6-2 و7-6.

ويأمل الروسي في حصد ثاني ألقابه الكبرى، بعدما حرم دجوكوفيتش بالذات من تحقيق رباعية كبرى في سنة واحدة، بفوزه عليه بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي أمريكا المفتوحة لعام 2021.

وخسر ابن موسكو نهائي ثلاث بطولات كبرى، مرتان في أستراليا أمام دجوكوفيتش في 2021 والإسباني رافائيل نادال في 2022، ومرة في أمريكا المفتوحة أمام نادال في 2019.

المصدر: وكالات