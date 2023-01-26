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رونالدو يعلق على مواجهة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي

الرياضة

رونالدو يعلق على مواجهة الاتحاد في نصف نهائي السوبر السعودي
AP
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يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اختباره الجدي الأول مع النصر السعودي منذ قدومه الشهر الماضي، حيث يلاقي الاتحاد اليوم الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وتقام مواجهة النصر والاتحاد على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وقبل المواجهة المرتقبة، نشر رونالدو على حسابه في موقع "تويتر" صورا له من تدريباته مع النصر وكتب: "أتطلع إلى المباراة الكبيرة (ضد الاتحاد).. هيا بنا يا فريق!".

وكان النصر خرج فائزا في الظهور الرسمي الأول لرونالدو، الأحد الماضي أمام الاتفاق بهدف وحيد، ما أبقاه في صدارة الدوري السعودي بفارق نقطة عن غريمه الهلال الذي لعب مباراة أكثر.

المصدر: RT

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