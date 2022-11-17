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مقابلة رونالدو.. تصريحات مثيرة عن ميسي ستتصدر العناوين

الرياضة

مقابلة رونالدو.. تصريحات مثيرة عن ميسي ستتصدر العناوين
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تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو العناوين خلال الساعات الماضية، بعدما تم أمس الأربعاء عرض القسم الأول من المقابلة الكاملة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورغان.

وخلال القسم الأول من المقابلة، أطلق رونالدو تصريحات نارية ضد مدربه ومسؤولي مانشستر يونايتد، حيث قال إنه لا يحترم الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، كما هاجم ملاك "الشياطين الحمر" وإدارة النادي.

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كما شن "صاروخ ماديرا" هجوما عنيفا على زميليه السابقين، واين روني وغاري نيفيل، بعد الانتقادات التي وجهها له الثنائي بسبب مستواه على مدار الموسم الحالي.

ومن المنتظر أن ينشر القسم الثاني من مقابلة رونالدو مساء اليوم الخميس، ويتوقع أن تثير تصريحات النجم البرتغالي الجديدة ضجة أكبر. 

فبحسب بيرس مورغان، الذي أجرى المقابلة مع رونالدو، فإن النجم البرتغالي تطرق لاسم غريمه التقليدي ليونيل ميسي في اللقاء المثير.

وأوضح مورغان في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "تويتر": "يسأل الكثير من الناس إن كان رونالدو تحدث عن ميسي خلال المقابلة، أقول لهم نعم وما كشفه سيتصدر العناوين".

المصدر: ديلي ميل

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