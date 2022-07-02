بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات في المغرب تشهد حدثا تاريخيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار"، في مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية للسيدات، التي ستنطلق في المغرب في وقت لاحق اليوم.

وقال "الكاف" في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن بطولة الأمم الإفريقية للسيدات "ستكون رائدة بالفعل في كل شيء، حيث ستشهد للمرة الأولى استخدام تقنية الفيديو في جميع المباريات، البالغ عددها 28".

وأضاف: "هذه خطوة جريئة في الاتجاه الصحيح.. فمع نمو كرة القدم للسيدات في إفريقيا، من المهم أن نعتمد أحدث الاتجاهات والتكنولوجيا لتعزيز اللعبة".

وتابع البيان: "لدينا بعض من أفضل حكام المباريات بإفريقيا في المغرب، وتدريبهم وتطويرهم أمر أساسي بالنسبة لنا".

واختتم: "كان استخدام تقنية الفيديو في كل بطولات (الكاف)، من أولويات الدكتور باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وذلك منذ توليه منصبه في العام الماضي".

وتفتتح منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات، مساء اليوم السبت، بمباراة تجمع بين المغرب وبوركينا فاسو، على أرضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط.

المصدر: cafonline.com