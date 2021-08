لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو

مبروك يا أهل قطر، نجم الأدعم معتز برشم يحقق الميدالية الذهبية في الوثب العالي في اولمبياد طوكيو 2020 بارتفاع 2.37 م

كفو يالأدعم #كلنا_الأدعم

He finally done it! Mutaz Barshim wins the gold medal in the high jump finals at Tokyo 2020 Olympics. Congratulations Qatar pic.twitter.com/TD0HU5c060