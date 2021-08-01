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لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو

الرياضة

لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو
Reuters Andrew Nelles
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توج البطلان القطري معتز عيسى برشم والإيطالي جيانماركو تامبيري بالميدالية الذهبية في الوثب العالي، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليا في اليابان "طوكيو 2020".

واجتاز معتز برشم وجيانماركو تامبيري العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وفشل كل منهما في المحاولات الثلاث في عبور ارتفاع 2.39 م، وقرر الحكام، لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية، منحهما ميداليتين ذهبيتين، وإلغاء الميدالية الفضية للمسابقة.

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بينما ذهبت الميدالية البرونزية إلى البيلاروسي مكسيم نيداسيكاو، الذي تجاوز ارتفاع 2.37م أيضا، لكنه تخلف بفارق المحاولات.

وبدأ برشم طريقه الذهبي باجتياز ارتفاع 2.27 م من المحاولة الأولى، ثم كانت القفزة الثانية الرائعة بارتفاع 2.30 م، وهي القفزة التي جعلته يتصدر المنافسات منذ البداية، ثم تجاوز ارتفاع 2.33م من المحاولة الأولى، وتابع القطري طريق المجد متجاوز ارتفاع 2.35م من المحاولة الأولى أيضا، قبل أن يسطر التاريخ بقفزة ذهبية بلغت 2.37م.

وأحرز معتز برشم (30 عاما) بذلك الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في مسيرته الرياضية، بعد برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في البرازيل.

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وأهدى معتز برشم الميدالية الذهبية الثالثة للعرب والثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020، والسابعة في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية، منها 3 لبرشم.

وكان الرباع القطري فارس إبراهيم (23 عاما) قد أهدى بلاده الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخها، أمس السبت، بفوزه في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، ضمن فعاليات أولمبياد "طوكيو 2020"، مسجلا رقما أولمبيا قياسيا قدره (402 كغم) كوزن إجمالي (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو رقم قياسي أولمبي أيضا).

المصدر: وكالات

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