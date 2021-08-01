نتائج مواجهات الرياضيين العرب اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو.. بينها ذهبية تاريخية

فرض القطري معتز عيسى برشم نفسه بفوزه بذهبية الوثب العالي نجما بلا منازع بين الرياضيين العرب بمنافسات اليوم الأحد، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

وتوج معتز عيسى برشم بالميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في مسيرته في منافسات الوثب العالي، والثانية في تاريخ بلاده.

واجتاز معتز برشم العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وتقاسم الميدالية الذهبية مع الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي حقق الرقم نفسه.

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وفي ما يلي أبرز نتائج الرياضيين العرب في اليوم التاسع لأولمبياد طوكيو 2020:

ألعاب قوى (أم الألعاب):

سباق 100 متر رجال

احتل العداء القطري فيمي أوغونودي المركز الأخير في سباق الدور نصف النهائي للمسابقة.

سباق 400 متر - رجال

تأهل العداء السعودي مازن الياسين إلى الدور نصف النهائي للسباق

بينما خرج العراقي طه حسين ياسين، اليمني أحمد آل يعاري، والسوداني صدام كومي، من منافسات السباق.

سباق 800 متر - رجال

ودع التونسي عبد السالم العيوني، والمغربيان عبد العاطي الغيثي وأسامة نبيل، منافسات الدور نصف النهائي للسباق.

400 متر حواجز رجال

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بلغ القطري عبد الرحمن سامبا إلى نهائيات المسابقة بعد حلوله في المركز الثاني ضمن مجموعته برصيد (47.47) ثانية.

في احتل الجزائري عبد القادر لحولو المركز الخامس في مجموعته برصيد (49.14) ثانية، وودع المنافسات.

3000 موانع - سيدات

تأهلت البحرينية يونفريد موتيل يافي إلى الدور النهائي للسباق

بينما أخفقت التونسية مروة بوزياني في الوصول إلى المرحلة النهائية

مبارزة السلاح

خسر منتخب مصر (محمد حسان ومحمد حمزة ويوسف سناء وعلاء الدين أبو القاسم) أمام نظيره الفرنسي بنتيجة (34-45) في الدور ربع النهائي لمنافسات سلاح الشيش لفرق الرجال.

رفع أثقال

خرجت اللبنانية محاسن فتوح من منافسات وزن 76 كغم سيدات، على الرغم من حلولها في المركز الثالث بمجموعتها بعد أن رفعت 217 كغم، لكنها اكتفت بالمركز التاسع في الترتيب العام.

مصارعة - دور الـ16 للسيدات

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خسرت المصرية سمر عامر أمام الروسية ناتاليا فوروبيوفا بنتيجة (12-16) نقطة

كما خسرت التونسية زينب صغير أمام الأمريكية أدلين غراي بنتيجة (0-8) نقاط.

مصارعة يونانية رومانية - دور الـ16 لفئة وزن 130 كغم للرجال

خسر المصري عبد اللطيف محمد أحمد أمام الروسي سيرغي سيمينوف بنتيجة (1-3) نقاط

وكذلك خسر التونسي أمين غينيشي أمام التشيلي ياسماني اكوستا بنتيجة (1-5) نقاط.

دور الـ16 لفئة وزن 60 كغم للرجال

خسر المصري هيثم محمود فهمي أمام الروسي سيرغي أميلين بنتيجة (6-7) نقاط

كما خسر الجزائري عبد الكريم فرجت على يد الياباني كينيتشيرو فوميتا بنتيجة (0-8) نقاط.

كرة اليد

تغلب منتخب مصر على نظيره البحريني (30-20) في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات، وتأهلا معا إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

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كرة الطاولة للسيدات

منتخب سيدات مصر - منتخب رومانيا (0-3) ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة

الكرة الطائرة

منتخب تونس – منتخب روسيا (0-3) ضمن منافسات دور المجموعات

الكرة الطائرة شاطئية - دور الـ16

فاز الثنائي القطري (أحمد تيجان وشريف يونس) على منتخب أمريكا (2-1) وتأهل إلى الدور ربع النهائي للمسابقة.

الإبحار

احتل منتخب تونس المؤلف من رانيا رحالي ومهدي غربي، لمنافسات ناكرا 17 ضمن سلسلة الافتتاح، المركز الأخير بنتيجة (219) نقطة.

المصدر: وكالات