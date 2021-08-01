البحرين تبلغ ربع نهائي لكرة اليد في أولمبياد طوكيو رغم خسارتها أمام مصر

تأهل منتخب البحرين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة اليد، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، رغم خسارته أمام نظيره المصري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتفوق منتخب "الفراعنة" على نظيره البحريني بفارق 10 أهداف بنتيجة (30-20) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ويدين منتخب البحرين بالفضل في تأهله لنظيره الياباني، الذي أسدى خدمة جليلة له، وفي وقت سابق من اليوم أيضا، بتغلبه على المنتخب البرتغالي بفارق هدف واحد فقط، بنتيجة (31-30).

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ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط، واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الدنماركي.

واحتل منتخب السويد المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط أيضا، ومن ثم البحرين في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتأهل كل من الدنمارك ومصر والسويد والبحرين إلى الدور ربع النهائي، عن هذه المجموعة، بينما ودع كل من البرتغال واليابان الدورة.

المصدر: وكالات