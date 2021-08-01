 
مباشر

البحرين تبلغ ربع نهائي لكرة اليد في أولمبياد طوكيو رغم خسارتها أمام مصر

الرياضة

البحرين تبلغ ربع نهائي لكرة اليد في أولمبياد طوكيو رغم خسارتها أمام مصر
Reuters /Susana Vera
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qygd

تأهل منتخب البحرين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كرة اليد، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، رغم خسارته أمام نظيره المصري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وتفوق منتخب "الفراعنة" على نظيره البحريني بفارق 10 أهداف بنتيجة (30-20) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد.

ويدين منتخب البحرين بالفضل في تأهله لنظيره الياباني، الذي أسدى خدمة جليلة له، وفي وقت سابق من اليوم أيضا، بتغلبه على المنتخب البرتغالي بفارق هدف واحد فقط، بنتيجة (31-30).

إقرأ المزيد
لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو
لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو
إقرأ المزيد
مصر تحقق فوزا ثمينا على السويد بكرة اليد في أولمبياد طوكيو
مصر تحقق فوزا ثمينا على السويد بكرة اليد في أولمبياد طوكيو

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 8 نقاط، واحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، بفارق المواجهة المباشرة خلف نظيره الدنماركي.

واحتل منتخب السويد المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط أيضا، ومن ثم البحرين في المركز الرابع برصيد نقطتين.

وتأهل كل من الدنمارك ومصر والسويد والبحرين إلى الدور ربع النهائي، عن هذه المجموعة، بينما ودع كل من البرتغال واليابان الدورة.

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا