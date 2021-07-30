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مصر تحقق فوزا ثمينا على السويد بكرة اليد في أولمبياد طوكيو

الرياضة

مصر تحقق فوزا ثمينا على السويد بكرة اليد في أولمبياد طوكيو
Reuters /Susana Vera
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تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي من مسابقة كرة اليد، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد فوزه على نظيره السويدي، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وتفوق منتخب "الفراعنة" على نظيره السويدي بفارق خمسة أهداف بنتيجة (27-22) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ويدن بالفضل الكبير في انتصاره لحارس مرماه كريم هنداوي الذي تألق بشكل لافت.

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ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط، ويحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية، وضمن الصعود إلى دور الثمانية، بغض النظر عن نتيجة مباراته المقبلة أمام البحرين.

وكان المنتخب المصري قد تغلب على نظيره البرتغالي في المباراة الأولى بنتيجة (37-31)، قبل الخسارة أمام متصدر المجموعة منتخب الدنمارك (27-32)، ومن ثم فاز على اليابان (33-29).

المصدر: وكالات 

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