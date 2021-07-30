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اليد البحرينية تحقق فوزا تاريخيا في الألعاب الأولمبية

الرياضة

اليد البحرينية تحقق فوزا تاريخيا في الألعاب الأولمبية
Reuters Yukihito Taguchi
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حقق منتخب البحرين انتصاره الأول على الإطلاق في منافسات كرة اليد للرجال، في تاريخ الألعاب الأولمبياد، على حساب نظيره الياباني صاحب الأرض.

وتمكن منتخب البحرين الفوز على نظيره الياباني بفارق هدفين بنتيجة (32-30) في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية.

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ويشارك المنتخب البحريني للرجال في الأولمبياد لأول مرة، وحقق هذا الفوز التاريخي بعد خسارتين متتاليتين بشق الأنفس بفارق هدف واحد فقط أمام السويد ثم البرتغال.

وتحتل البحرين المركز الخامس في المجموعة الثانية برصيد نقطتين، بينما تقبع اليابان في المركز الأخير من دون رصيد.

المصدر: وكالات 

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