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ماذا قال العرب والإسرائيليون في اللاعبة السعودية تهاني القحطاني؟ .. فيديو

الرياضة

ماذا قال العرب والإسرائيليون في اللاعبة السعودية تهاني القحطاني؟ .. فيديو
Reuters /Mike Blake
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أثارت مواجهة لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني لمنافستها الإسرائيلية راز هيرشكو صباح اليوم الجمعة، ضمن أولمبياد "طوكيو 2020" الكثير من الجدل وردود أفعال مختلفة.

فقد نشر حساب "إسرائيل بالعربية" على موقع "تويتر" مقطع فيديو لمواجهة تهاني القحطاني أمام  راز هيرشكو، مهنئا لاعبة الجودو السعودية على "الروح الرياضية" لمواجهتها الإسرائيلية.

حيث أكد أن تهاني القحطاني رغم خسارتها (0-11) إلا أنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوطات.

ومن جهتها، كتبت اللجنة الأولمبية السعودية "تغريدة" عبر حسابها على موقع "تويتر" أيضا، جاء فيها: "أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو تهاني القحطاني مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو".

سخرية من هزيمة تهاني القحطاني واستنكار رفضها الانسحاب

رأى البعض بأنه كان يتعين على تهاني القحطاني الانسحاب من مواجهتها ضد الإسرائيلية، حيث تعرضت اللاعبة السعودية للسخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد خسارتها "المذلة" وعدم انسحابها أسوة ببعض اللاعبين العرب الذين انسحبوا من مواجهاتهم في مناسبات مختلفة لعدم مواجهة لاعبيم إسرائيليين.

فعلى سبيل المثال، قال مسؤول الإعلام والعلاقات العامة السابق بالمسجد الأقصى المبارك، عبدالله معروف: "تهاني القحطاني .. لم تفز في جولة العزة كما فعل ابن الجزائر وابن السودان.. ولا فازت حتى في جولة "الجودو"…!".

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وأعربت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الثلاثاء الماضي، عن "انزعاجها" من انسحاب لاعبين اثنين من منافسات الجودو بأولمبياد طوكيو 2020 لتجنب ملاقاة لاعب إسرائيلي.

وكان المصارع الجزائري، فتحي نورين، والسوداني محمد عبد الرسول، قد أعلنا انسحابهما من دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بعد أن أوقعتهما قرعة الدور الأول لمنافسات الجودو لوزن ما دون 73 كلغ، في مواجهة في ما بينهما، مع احتمالية أن يلتقي الفائز في الدور الثاني بالمصارع الإسرائلي توهار بوتبول.

وقال نورين في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، بعد القرعة: "قرار الانسحاب لا رجعة فيه.. نحن متضامنون مع القضية الفلسطينية".

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وأضاف: "انسحابي نصرة لفلسطين.. موقفي ثابت فأنا أرفض التطبيع بكل أشكاله حتى وإن كلفني ذلك الغياب عن الألعاب الأولمبية، سيعوضنا الله".

المصدر: وكالات 

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