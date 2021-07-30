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مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!

الرياضة

مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!
Reuters
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خسرت السعودية تهاني القحطاني أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020".

وتعرضت تهاني القحطاني (21 عاما) لهزيمة ساحقة أمام راز هيرشكو (23 عاما) بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!

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المصدر: وكالات 

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