مواجهة السعودية تهاني القحطاني والإسرائيلية هيرشكو تنتهي بنتيجة ساحقة!

خسرت السعودية تهاني القحطاني أمام الإسرائيلية راز هيرشكو في النزال الذي جمعهما صباح اليوم الجمعة، في رياضة الجودو، وذلك ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو2020".

وتعرضت تهاني القحطاني (21 عاما) لهزيمة ساحقة أمام راز هيرشكو (23 عاما) بنتيجة (0-11) في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات الدور الـ32 لوزن فوق 78 كغم للسيدات.

📸| أنهت لاعبة المنتخب السعودي للجودو 'تهاني القحطاني' مشاركتها الأولى في دورات الألعاب الأولمبية بعد خسارتها في الدور الاقصائي لمسابقة الجودو 🥋



كل التوفيق في قادم المشاركات باذن الله 🙏#طوكيو2020#كلنا_السعودية 🇸🇦 pic.twitter.com/r2gdrjTQMS — Saudi Olympic | الأولمبية السعودية (@saudiolympic) July 30, 2021

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات