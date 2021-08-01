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الشيخ تميم ينشر تغريدة حول فوز قطر بذهبية أولمبية ثانية في تاريخها

الرياضة

الشيخ تميم ينشر تغريدة حول فوز قطر بذهبية أولمبية ثانية في تاريخها
Reuters /Ibraheem Al Omari
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هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مواطنه النجم معتز عيسى برشم الذي أهدى بلاده الميدالية الذهبية الأولمبية الثانية في تاريخها، خلال دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

ونشر الحاسب الشخصي لأمير قطر "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "تهانينا لبطلنا معتز برشم ولقطر بهذا الفوز. أنت نموذج للجد والمثابرة للشباب القطري".

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لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو
لأول مرة في التاريخ .. دولة عربية تتقاسم الميدالية الذهبية مع دولة أوروبية!.. فيديو

وتوج معتز عيسى برشم بالميدالية الذهبية الأولمبية في منافسات الوثب العالي، ، اليوم الأحد، وذلك بعد أن اجتاز العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وتقاسم المركز الأول مع البطل الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي حقق الرقم نفسه.

وأحرز معتز برشم (30 عاما) بذلك الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في مسيرته الرياضية، بعد برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في البرازيل.

وأهدى معتز برشم الميدالية الذهبية الثالثة للعرب والثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020، والسابعة في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية، منها 3 للبطل القطري.

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أمير قطر يكتب
أمير قطر يكتب "تغريدة" بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ قطر

وكان الرباع القطري فارس إبراهيم (23 عاما) قد أهدى بلاده الميدالية الذهبية الأولمبية الأولى في تاريخها، أمس السبت، بفوزه في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، ضمن فعاليات أولمبياد "طوكيو 2020"، مسجلا رقما أولمبيا قياسيا قدره (402 كغم) كوزن إجمالي (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو رقم قياسي أولمبي أيضا).

المصدر: وكالات 

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