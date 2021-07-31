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أمير قطر يكتب "تغريدة" بعد فوز فارس إبراهيم بأول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخ قطر

الرياضة

أمير قطر يكتب
Reuters BANDAR ALGALOUD
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هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مواطنه الرباع فارس إبراهيم، بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها، خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020".

ونشر الحاسب الشخصي لأمير قطر "تغريدة" على موقع "تويتر" جاء فيها: "نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك".

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وأحرز فارس إبراهيم، المصري الأصل، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، برقم قياسي أولمبي، بوزن إجمالي قدره 402 كغم (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي).

المصدر: "twitter/TamimBinHamad" 

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