فارس إبراهيم يعلق على منحه قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.. وردود الأفعال

صرح الرباع القطري فارس إبراهيم بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها خلال أولمبياد "طوكيو 2020"، بأنه شعوره لا يوصف وهو يهدي هذا الإنجاز للشعب القطري.

وأحرز فارس إبراهيم، المصري الأصل، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، برقم قياسي أولمبي، بوزن إجمالي قدره 402 كغم (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي).

وقال فارس إبراهيم عقب تتويجه بالميدالية الذهبية الأولمبية: "شعور لا يوصف وأهدي هذا الإنجاز للشعب القطري..".

🎥 | البطل الأولمبي القطري فارس إبراهيم: شعوري لا يوصف وأهدي هذا الإنجاز للشعب للقطري 🥇🇶🇦#نديب_قطرpic.twitter.com/poLc2GtNlF — نديب قطر (@NadeebQa) July 31, 2021

وتلقى فارس إبراهيم بعد التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال، إشادة واسعة من قبل مختلف الشخصيات الرياضية وغيرها ومن قبل الصحافة، فقد وهنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مواطنه فارس إبراهيم، بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021

وفيما يلي ردود أفعال الوسط الرياضي والصحف بعد تتويج فارس إبراهيم بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال:

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 pic.twitter.com/Kb3VWvJdQt — جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 31, 2021

اللهم لك الحمد

إنجاز تاريخي للرياضه القطريه 🇶🇦

فارس إبراهيم يحرز أول ميداليه ذهبيه لدولة قطر في تاريخ الأولمبياد #أولمبياد_طوكيوpic.twitter.com/cVC6NI1CDF — Mohammed Al-shammari (@M557_) July 31, 2021

❌ الكابتن إبراهيم حسونة شجع نجله للعب بإسم قطر بعد خلاف مع رئيس إتحاد الأثقال المصري!!!!!

لا تلوم أحد.....قرر إنه ينفد بجلده من الإضطهاد والغباء والفشل https://t.co/lC1lbffQ8M#فارس_حسونةpic.twitter.com/SmNf4g4vfz — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 31, 2021

أجمل التهاني لدولة #قطر الشقيقة بمناسبة الفوز بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخها بفوز الرباع #فارس_إبراهيم بذهبية رفع الاثقال ٩٦ كغ في #أولمبياد_طوكيو 🥇🇶🇦🏋️‍♀️💪 pic.twitter.com/d2CUBh4zBk — خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) July 31, 2021

هنيئا للرباع القطري فارس إبراهيم تحقيقه انجازا تاريخيا الأول من نوعه بفوزه بالميدالية الذهبية في وزن 96 كغ. في رفع الأثقال ب #أولمبياد_طوكيو#قطر#أولمبياد_طوكيو_2020pic.twitter.com/ZmR3mntoqwpic.twitter.com/p265GiQalP — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 31, 2021

الف مبروك للأشقاء في #قطر

هذا الانجاز التاريخي للرياضه القطريه 🇶🇦

فارس إبراهيم يحرز أول ميداليه ذهبيه 🥇 لدولة قطر في تاريخ الأولمبياد#طوكيو_2020pic.twitter.com/po9UPQCfQg — أحمد العنزي (@Ahmad_tv) July 31, 2021

الرباع القطري فارس إبراهيم يحقق انجازا تاريخيا بفوزه بالميدالية الذهبية في وزن 96 كغ. في رفع الأثقال ب #أولمبياد_طوكيو#قطر#أولمبياد_طوكيو_2020pic.twitter.com/Jhx4AueLmT — جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 31, 2021

نبارك للأشقاء في دولة #قطر 🇶🇦 تحقيق إنجاز تاريخي بحصولهم على الميدالية الذهبيه الأولى في الألعاب الاولمبية .... وذلك بعد أن حقق الرباع #فارس_ابراهيم ذهبية رفع الاثقال 96كغم #أولمبياد_طوكيو ألف مبروك pic.twitter.com/RAhNfpq8zt — د . جاسم بن محمد الشكيلي (@DrShukali) July 31, 2021

مبروك لكل قطر ، نجم #الأدعم لرفع الأثقال #فارس_ابراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد #طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم 🇶🇦💪

مبروك يا اهل #قطر

⁧#كلنا_الأدعمpic.twitter.com/ZVg0z2aC14 — الاكاديمية الأولمبية (@qoa2) July 31, 2021

مبروك لكل قطر ، نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم pic.twitter.com/NnGar0zcnG — عبدالله طالب المري (@AbtVxrraya) July 31, 2021

#مع_العرب_في_أولمبياد_طوكيو



نبارك لقطر 🇶🇦 فوز بطلها في رفع الأثقال، فارس ابراهيم ، بالميدالية الذهبية ، في أولمبياد طوكيو ، كأول ميدالية ذهبية تحرزها قطر في تاريخ مشاركاتها الأولمبية 👏👏



ألف مبروك @qatar_olympicpic.twitter.com/YppJDckkHy — Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) July 31, 2021

إنجاز تاريخي للرياضة القطرية، ورقم أولمبي جديد تحققه دولة قطر بفوز بطل الادعم فارس ابراهيم بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو 2020. #وزارة_الثقافة_والرياضةpic.twitter.com/gAelzHLtDS — وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) July 31, 2021

مبروك لكل قطر ، نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم 🇶🇦💪 #كلنا_الأدعمpic.twitter.com/ozUSMsl2HE — Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 31, 2021

الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام



• تعد أول ذهبية أولمبية في تاريخ #قطرpic.twitter.com/zOBoZpLGt7 — كويت نيوز (@KuwaitNews) July 31, 2021

القطري فارس إبراهيم يهدي #قطر أولى ذهبياتها الأولمبية



• نجح في رفع 217 كيلوغرام خلال منافسته في فئة وزن 96 كيلوغرامhttps://t.co/cxschBdEeN — القبس (@alqabas) July 31, 2021

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المصدر: وكالات