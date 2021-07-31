فارس إبراهيم يعلق على منحه قطر أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.. وردود الأفعال
صرح الرباع القطري فارس إبراهيم بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها خلال أولمبياد "طوكيو 2020"، بأنه شعوره لا يوصف وهو يهدي هذا الإنجاز للشعب القطري.
وأحرز فارس إبراهيم، المصري الأصل، الميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال لوزن 96 كغم، برقم قياسي أولمبي، بوزن إجمالي قدره 402 كغم (177 كغم في منافسات الخطف، و225 كغم في منافسات النتر وهو أيضا رقم قياسي أولمبي).
وقال فارس إبراهيم عقب تتويجه بالميدالية الذهبية الأولمبية: "شعور لا يوصف وأهدي هذا الإنجاز للشعب القطري..".
🎥 | البطل الأولمبي القطري فارس إبراهيم: شعوري لا يوصف وأهدي هذا الإنجاز للشعب للقطري 🥇🇶🇦#نديب_قطرpic.twitter.com/poLc2GtNlF— نديب قطر (@NadeebQa) July 31, 2021
وتلقى فارس إبراهيم بعد التتويج بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال، إشادة واسعة من قبل مختلف الشخصيات الرياضية وغيرها ومن قبل الصحافة، فقد وهنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مواطنه فارس إبراهيم، بعد أن أهدى بلاده أول ميدالية ذهبية أولمبية في تاريخها.
نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 31, 2021
وفيما يلي ردود أفعال الوسط الرياضي والصحف بعد تتويج فارس إبراهيم بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال:
نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو أمير البلاد المُفدى وإلى صاحب السمو الأمير الوالد ولكل أهل قطر وكل العرب الانجاز اللي تسجل اليوم بحصولنا على أول ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد وذلك من خلال نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم وتسجيله لرقم أولمبي جديد ..🥇🇶🇦 pic.twitter.com/Kb3VWvJdQt— جوعان بن حمد (@JoaanBinHamad) July 31, 2021
الف مبروك لبطنا في رفع الاثقال فارس ابراهيم تحقيق اول ميدالية قطرية ذهبية في الاولمبياد #طوكيو_2020 .. مبروك لقطر 🇶🇦 @qatar_olympic@JoaanBinHamad@JassimAlbuenain#Tokyo2020#Olympics#قطرpic.twitter.com/eYQNaDm4Vg— تميم آل ثاني (@TamemAlthani) July 31, 2021
اللهم لك الحمد— Mohammed Al-shammari (@M557_) July 31, 2021
إنجاز تاريخي للرياضه القطريه 🇶🇦
فارس إبراهيم يحرز أول ميداليه ذهبيه لدولة قطر في تاريخ الأولمبياد #أولمبياد_طوكيوpic.twitter.com/cVC6NI1CDF
❌ الكابتن إبراهيم حسونة شجع نجله للعب بإسم قطر بعد خلاف مع رئيس إتحاد الأثقال المصري!!!!!— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 31, 2021
لا تلوم أحد.....قرر إنه ينفد بجلده من الإضطهاد والغباء والفشل https://t.co/lC1lbffQ8M#فارس_حسونةpic.twitter.com/SmNf4g4vfz
أجمل التهاني لدولة #قطر الشقيقة بمناسبة الفوز بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخها بفوز الرباع #فارس_إبراهيم بذهبية رفع الاثقال ٩٦ كغ في #أولمبياد_طوكيو 🥇🇶🇦🏋️♀️💪 pic.twitter.com/d2CUBh4zBk— خالد بن حمد البوسعيدي (@SayyidKhalid) July 31, 2021
هنيئا للرباع القطري فارس إبراهيم تحقيقه انجازا تاريخيا الأول من نوعه بفوزه بالميدالية الذهبية في وزن 96 كغ. في رفع الأثقال ب #أولمبياد_طوكيو#قطر#أولمبياد_طوكيو_2020pic.twitter.com/ZmR3mntoqwpic.twitter.com/p265GiQalP— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 31, 2021
الف مبروك للأشقاء في #قطر— أحمد العنزي (@Ahmad_tv) July 31, 2021
هذا الانجاز التاريخي للرياضه القطريه 🇶🇦
فارس إبراهيم يحرز أول ميداليه ذهبيه 🥇 لدولة قطر في تاريخ الأولمبياد#طوكيو_2020pic.twitter.com/po9UPQCfQg
الرباع القطري فارس إبراهيم يحقق انجازا تاريخيا بفوزه بالميدالية الذهبية في وزن 96 كغ. في رفع الأثقال ب #أولمبياد_طوكيو#قطر#أولمبياد_طوكيو_2020pic.twitter.com/Jhx4AueLmT— جابر الحرمي (@jaberalharmi) July 31, 2021
نبارك للأشقاء في دولة #قطر 🇶🇦 تحقيق إنجاز تاريخي بحصولهم على الميدالية الذهبيه الأولى في الألعاب الاولمبية .... وذلك بعد أن حقق الرباع #فارس_ابراهيم ذهبية رفع الاثقال 96كغم #أولمبياد_طوكيو ألف مبروك pic.twitter.com/RAhNfpq8zt— د . جاسم بن محمد الشكيلي (@DrShukali) July 31, 2021
اللجنة الأولمبية الأردنية تهنئ #قطر بحصول الرباع فارس إبراهيم على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020#أولمبياد_طوكيو#طوكيو2020#Tokyo2020#Olympicspic.twitter.com/o75JiGi93i— قنوات الكاس (@alkasschannel) July 31, 2021
مبروك لكل قطر ، نجم #الأدعم لرفع الأثقال #فارس_ابراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد #طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم 🇶🇦💪— الاكاديمية الأولمبية (@qoa2) July 31, 2021
مبروك يا اهل #قطر
#كلنا_الأدعمpic.twitter.com/ZVg0z2aC14
مبروك لكل قطر ، نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم pic.twitter.com/NnGar0zcnG— عبدالله طالب المري (@AbtVxrraya) July 31, 2021
#مع_العرب_في_أولمبياد_طوكيو— Jordan Olympic (JOC) (@JordanOlympic) July 31, 2021
نبارك لقطر 🇶🇦 فوز بطلها في رفع الأثقال، فارس ابراهيم ، بالميدالية الذهبية ، في أولمبياد طوكيو ، كأول ميدالية ذهبية تحرزها قطر في تاريخ مشاركاتها الأولمبية 👏👏
ألف مبروك @qatar_olympicpic.twitter.com/YppJDckkHy
صور| لحظات التتويج بالذهبية التاريخية لقطر #كلنا_الأدعم#فارس_ابراهيمpic.twitter.com/UlwaHzFiQY— صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) July 31, 2021
إنجاز تاريخي للرياضة القطرية، ورقم أولمبي جديد تحققه دولة قطر بفوز بطل الادعم فارس ابراهيم بالميدالية الذهبية الأولى في تاريخها في أولمبياد طوكيو 2020. #وزارة_الثقافة_والرياضةpic.twitter.com/gAelzHLtDS— وزارة الثقافة و الرياضة (@MCSQA) July 31, 2021
مبروك لكل قطر ، نجم الأدعم لرفع الأثقال فارس إبراهيم يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام، كفو يالأدعم 🇶🇦💪 #كلنا_الأدعمpic.twitter.com/ozUSMsl2HE— Team Qatar 🇶🇦 (@qatar_olympic) July 31, 2021
الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة يحقق الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو2020 عن فئة 96 كيلوغرام— كويت نيوز (@KuwaitNews) July 31, 2021
• تعد أول ذهبية أولمبية في تاريخ #قطرpic.twitter.com/zOBoZpLGt7
القطري فارس إبراهيم يهدي #قطر أولى ذهبياتها الأولمبية— القبس (@alqabas) July 31, 2021
• نجح في رفع 217 كيلوغرام خلال منافسته في فئة وزن 96 كيلوغرامhttps://t.co/cxschBdEeN
المصدر: وكالات