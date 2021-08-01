حصيلة ميداليات الدول العربية بعد منافسات اليوم الأحد في أولمبياد 2020

أسفرت منافسات اليوم الأحد (اليوم التاسع) من منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "طوكيو 2020" المقامة في اليابان عن ميدالية عربية وحيدة ذهبت إلى قطر، لكنها ثمينة.

وأهدى البطل القطري معتز عيسى برشم الميدالية الذهبية الأولمبية لبلاده، بفوز بالمركز الأول في منافسات الوثب العالي، وذلك بعد أن اجتاز العارضة وهي على علو 2.37 م من المحاولة الأولى، وتقاسم الميدالية الذهبية مع البطل الإيطالي جيانماركو تامبيري، الذي حقق الرقم نفسه.

إقرأ المزيد

وأحرز معتز برشم (30 عاما) الميدالية الأولمبية الذهبية الأولى في مسيرته الرياضية، بعد برونزية أولمبياد لندن 2012، وفضية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، في البرازيل.

بينما منح معتز برشم الميدالية الذهبية الثالثة للعرب والثانية لقطر في أولمبياد طوكيو 2020، والسابعة في تاريخ مشاركات قطر الأولمبية، منها 3 للبطل القطري.

وفي ما يلي جدول ميداليات الدول العربية في أولمبياد "طوكيو 2020"، بعد منافسات يوم الأحد 1 أغسطس 2021:

1- قطر – برصيد ميداليتين

إقرأ المزيد

الميدالية ذهبية لرفع الأثقال حصل عليها الرباع فارس إبراهيم

الميدالية الذهبية للوثب العالي توج بها معتز عيسى برشم

2- تونس – ميدالية ذهبية وأخرى فضية

الميدالية ذهبية أحرزها السباح أحمد حفناوي

الميدالية الفضية فاز بها لاعب التايكوندو أحمد الجندوبي

3- الأردن - ميدالية فضية حصدها لاعب التايكوندو صالح الشرباتي

4- مصر – ميدالية برونزية توجت بها لاعبة التايكوندو هداية ملاك، وبرونزية أخرى أحرزها لاعب التايكوندو سيف عيسى

5- - الكويت – ميدالية برونزية نالها الرامي عبدالله الرشيدي

المصدر: وكالات