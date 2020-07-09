الـ"يويفا" يكشف تفاصيل إقامة مباريات الدوري الأوروبي والأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الخميس أن مباريات إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال والدوري الأوروبي التي تأجلت بسبب جائحة كورونا ستستضيفها الأندية على ملاعبها.

وأوضح الـ"يويفا" أن مواجهتين إيطاليتين إسبانيتين بالدوري الأوروبي لم يتم إقامة جولة الذهاب فيهما وهي، بين فريقي إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني، وإشبيلية الإسباني وروما الإيطالي، وستجري من مباراة واحدة في ألمانيا.

وستقام مباريات دور الستة عشر في دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" في السابع والثامن من أغسطس المقبل، بينما ستقام مواجهات الدوري الأوروبي من مباراة واحدة في الخامس والسادس من أغسطس أيضا.

المصدر: رويترز