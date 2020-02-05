لاعب ليفربول السابق يقترح التضحية بصلاح لعيون نجم عالمي

فضل لاعب نادي ليفربول الإنجليزي السابق، شارلي آدم، التضحية بنجم "الريدز" الحالي، الدولي المصري محمد صلاح، حال التوجه للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وقال آدم لإذاعة "بي بي سي" البريطانية: "إذا كنت سأنفق ما بين 150 مليون إلى 200 مليون جنيه إسترليني على ضم مبابي فسوف يلعب كل أسبوع".

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وتابع: "أعتقد أن روبرتو فيرمينو (مهاجم ليفربول)، رابط كبير لكيفية لعب ليفربول وما يحاولون القيام به.. صلاح و(السنغالي ساديو) ماني، أثارا الإعجاب منذ انضمامهما للفريق".

If Liverpool signed Kylian Mbappe, who would he replace in the team? 🤔



🗣 Charlie Adam: “I think it would be very difficult for where he [Mbappe] plays.



"I’d get rid of Salah, I’d go for Salah. [Mbappe’s] the next big football star."



Agree or disagree? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dreNOweDro — Goal (@goal) February 4, 2020

وأكمل آدم: "ولكن في حال رغبة ليفربول في التعاقد مع مبابي، سأفضل التخلص من صلاح، ذلك هو الخيار الأفضل، اللاعب الفرنسي هو النجم القادم في كرة القدم العالمية".

وتأتي هذه التصريحات بعد التكهنات التي أثيرت مؤخرا بشأن إمكانية رحيل مبابي عن باريس سان جيرمان، عقب واقعة جداله مع مدربه الألماني توماس توخيل.

تجدر الإشارة إلى أن صلاح الذي انضم لليفربول صيف عام 2017 قادما من روما، يواصل تقديم مستويات رائعة مع "الريدز"، حيث يتصدر حاليا قائمة هدافي الفريق في الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفا.

المصدر: footballinside.net + Goal