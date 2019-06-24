المقاتل الروسي لوبوف يعاقب خصمه الأمريكي ماليغناجي على أفعاله المشينة (فيديو)

ثأر الروسي-الإيرلندي أرتيوم لوبوف من خصمه بطل العالم السابق في الملاكمة، الأمريكي، بول ماليغناجي، على أفعاله المشينة، بالفوز عليه في دورة "Bare Knuckle FC".

وترك أرتيوم لوبوف آثار ضرباته المبرحة على وجه خصمه بول ماليغناجي، خاصة وأن المقاتلين لا يرتدون قفازات في نزالات "Bare Knuckle FC"، التي تقام وفقا لقواعد رياضة الملاكمة، لكن بوجود فوارق أخرى.

وتفوق المقاتل الروسي، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أيضا، على خصمه الأمريكي، على مدار الجولات الخمس للنزال الذي جمعهما، أمس الأحد، ليفوز عليه بالنقاط بإجماع قرار الحكام بواقع (48-47).

ويكن الملاكم الأمريكي العداء للمقاتل الروسي، كونه صديقا للنجم الإيرلندي، كونور ماكغريغور، بطل العالم السابق للفنون القتالية المختلطة، وفقا لمنظمة (UFC).

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وبدأ العداء بين ماكغريغور وماليغناجي منذ تحضير الإيرلندي لنزاله في الملاكمة ضد الأمريكي الآخر، فلويد مايويذر، على خلفية مقطع فيديو نشره كونور وهو يتفوق فيه على ماليغناجي عندما كان يساعده خلال استعداداته.

وبصق المقاتل الأمريكي على أرتيوم لوبوف، قبل نزالهما، إضافة إلى توجيه إهانات لوالدته، في مقابلة مع موقع "يوتيوب"، قائلا: "أنا لست نادما على البصق عليه. لكن يؤسفني أنني لم أفعل شيئا أكثر. لو كانت والدة لوبوف في القاعة لبصقت في وجهها أيضا. لوبوف هو من بدأ بكل شيء، وقد تخطى هو وفريقه حدودهم منذ وقت طويل".

المصدر: RT