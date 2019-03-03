شاهد.. دينامو موسكو يفوز على أوفا بهدف قاتل في الدوري الروسي

تغلب دينامو موسكو على مضيفه أوفا 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق النيجيري سيلفيستر إغبون في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء، وعادل للضيوف يفغيني لوتسينكو في الدقيقة 60، قبل أن يخطف البديل، فياتشيسلاف غروليوف الفوز لدينامو بتسجيله هدفا قاتلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، ليمنح ثلاث نقاط ثمينة لفريقه.

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وبهذا الفوز، رفع دينامو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الـ12، فيما تجمد رصيد أوفا عند 16 نقطة في المركز الـ15 وقبل الأخير على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: RT