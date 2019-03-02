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تسيسكا موسكو يتلقى خسارة مؤثرة في الصراع على لقب الدوري (فيديو)

الرياضة

تسيسكا موسكو يتلقى خسارة مؤثرة في الصراع على لقب الدوري (فيديو)
Sputnik Саид Царнаев
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خسر تسيسكا موسكو أمام أرسنال القادم من مدينة تولا بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وسجل هدفي أرسنال كل من لاعب الجبل الأسود، لوكا جوردجيفيش، والزامبي إيفانز كانغوا في الدقيقتين 49 و88 على التوالي.

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وبهذه الخسارة، توقف رصيد تسيسكا عند 30 نقطة في المركز الثالث، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر زينيت الذي تغلب اليوم على مضيفه أورال بهدف نظيف، فيما رفع أرسنال رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع على جدول ترتيب الدوري الروسي لكرة القدم.

المصدر: RT

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