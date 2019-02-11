بالفيديو.. موقف طريف لحكم مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي مع أغويرو

مازح الحكم مايك دين، النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، مهاجم مانشستر سيتي، بعد فوز فريقه 6-0 على تشيلسي، يوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، على ملعب الاتحاد.

وسجل أغويرو ثلاثية في فوز فريقه على تشيلسي بنتيجة 6-0، في الدقائق 13، و19، و56، ليصبح أفضل هداف في تاريخ مباريات مانشستر سيتي وتشيلسي، برصيد 10 أهداف.

وجرت العادة على أن يذهب اللاعب الذي ينجح في تسجيل "هاتريك" (3 أهداف) في أي مباراة إلى الحكم من أجل الحصول على كرة المباراة والاحتفاظ بها.

وذهب المهاجم البالغ 30 عاما إلى الحكم مايك دين من أجل الحصول على الكرة، إلا أن الحكم الإنجليزي عمد إلى ممازحته من خلال إخفاء الكرة خلف ظهره، قبل منحها له ومصافحته.

ويعتبر هذا الهاتريك هو الثاني على التوالي الذي يسجله أغويرو في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هاتريك في الفوز على أرسنال 3-1 ، الأسبوع الماضي.

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كما يعد هذا الهاتريك رقم 11 في الدوري الإنجليزي، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مهاجم بلاكبيرون روفرز ونيوكاسل يونايتد السابق، آلان شيرر.

يذكر أن الثلاثية رفعت عدد أهداف أغويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 17 هدفا، ليتساوى مع المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في صدارة هدافي المسابقة.

المصدر: تويتر