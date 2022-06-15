"روس كوسموس" تقرر إعادة النظر ببرنامج الفضاء

أعلن المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" أن المؤسسة ستعيد النظر ببرنامج الفضاء، لإعطاء الأولوية للأقمار الصناعية ومن ثم تعرضه على الحكومة الفدرالية.



ويشير مصدر في المكتب، خلال حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن المؤسسة ستعرض على الحكومة قريبا نسخة منقحة لبرنامج الفضاء الفدرالي، التي بموجبها تكون لمجموعة الأقمار الصناعية الروسية الأولوية في التمويل.

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ويضيف، سوف يتم قريبا الاتفاق على مسودة النسخة المنقحة مع الوزارات والجهات المعنية ومن ثم تعرض على الحكومة الفدرالية.

ويقول، "من المقرر في إطار النسخة المنقحة، تطوير مجموعة الأقمار الصناعية المدنية وذات الاستخدام المزدوج (استنادا إلى حجم التمويل المتاح وإعادة توزيعه)، على أقمار الأرصاد الجوية والرادارات وأجهزة استشعار الأرض عن بعد".

ويشير المصدر، إلى أن البرنامج الفضائي المعتمد سابقا، كان متوازنا في جميع المجالات- الرحلات الفضائية المأهولة، وأجهزة سبر الأرض، والبحوث الفضائية الأساسية ووسائل الإطلاق. ولكن بدأت المؤسسة في إعادة النظر بالبرنامج في شهر فبراير 2022 بسبب "الوضع الجيوسياسي الحالي".

ويذكر أن دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، كان قد أعلن في وقت سابق، أن المهمة الرئيسية التي توجه قطاع صناعة الصواريخ والفضاء هي زيادة عدد الأقمار الصناعية، وبعد تحقيق هذا الهدف، يمكن العمل على تطوير محركات جديدة وصواريخ حديثة.

المصدر: نوفوستي