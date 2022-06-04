"روس كوسموس" تعلن انتقال كل الأقمار الصناعية التابعة لها للعمل في مصلحة الدفاع

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الخميس 2 يونيو أن مؤسسته تمتلك تكنولوجيات لها علاقة بحروب الجيل الجديد.

وقال إن المرافق الإنتاجية التابعة للمؤسسة ستنتج العام الجاري عددا من الأقمار الصناعية العسكرية الحديثة من الجيل الجديد. أما بقية الأقمار الصناعية التابعة لـ"روس كوسموس" التي تعمل حاليا في مدار الأرض فتم تشغيلها لتعمل الآن في مصلحة وزارة الدفاع الروسية.

إقرأ المزيد

وأوضح قائلا:" إن روسيا لا تمتلك في الوقت الراهن أقمارا صناعية رادارية للرصد ليلا ونهارا في كل ظروف الطقس. وستقوم "روس كوسموس" نهاية العام الجاري بإطلاق قمر "كوندور – إف كا" الصناعي الراداري، ثم سنطلق العام المقبل قمريْن صناعييْن آخرين من هذا النوع. وأضاف أن "روس كوسموس" تمتلك أحدث التكنولوجيات فيما يتعلق بخوض الحروب من الجيل الجديد.

وأشار روغوزين إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية العسكرية الروسية تضم 160 قمرا صناعيا، ما يعد عددا غير كاف، مع العلم أن شبكة إيلون ماسك تضم نحو 2000 قمر صناعي، فضلا عن أقمار الرصد الأجنبية التي تقوم في نظام "أونلاين" برصد كل تنقلات قواتنا.

وقال إن جنودنا يواجهون أوضاعا غير سهلة، لكنهم ينتصرون بفضل الإرادة القوية والشجاعة ونكران الذات.

المصدر: تاس