روغوزين: المحطة الفضائية الروسية ستكون أوتوماتيكية

أعلن دميتري روغوزين مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" أن المحطة الفضائية الروسية (روس) ستكون أوتوماتيكية، ومهمة رواد الفضاء ستكون صيانتها واستبدال أجهزتها.

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وكتب روغوزين في Telegram، "ستتمكن المحطة من مراقبة كوكب الأرض بأكمله. وقررنا أن تكون أوتوماتيكية، بحيث تكون مهمة رواد الفضاء إيصال البضائع والمعدات واختبار نظم الفضاء الواعدة وصيانة واستبدال وحدات الأجهزة العلمية. أنه موضوع شيق مثير للاهتمام".

وأضاف موضحا، اتخذ هذا القرار خلال الاجتماع المشترك بين مجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية والمجلس العلمي التقني في مؤسسة "روس كوسموس". ولم يستبعد إطلاق اسم "نوفوروس" (روس الجديدة) على المحطة.

وكان روغوزين قد أعلن في وقت سابق، "إن الوضع الجيوسياسي يفرض علينا نشر البنية التحتية الفضائية الأرضية بأكملها لخدمة المحطة حصريا على أراضي روسيا، وتنفيذ عمليات الإطلاق من مطار فوستوشني الفضائي"

المصدر: نوفوستي