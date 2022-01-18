إعلامية كويتية تنشر وثيقة ممهورة بتواقيع نواب تتهمها بالتورط في فضيحة أخلاقية وتطالب السلطات بتوضيح

أثارت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ردها على تغريدة تزعم "قضاءها ليلة حمراء مع إعلامي عراقي".

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وردت الإعلامية فجر السعيد، على تغريدة زعم صاحبها بأن لديه "وثيقة مسربة" وقع عليها عدد من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، مطالبين فيها بالتحقيق بمقطع فيديو يوثق قضاءها ​ "ليلة حمراء" مع الإعلامي العراقي ​فراس الحمداني، وقالت فجر السعيد: "يا خمه يا زباله ياللي أكيد أعراضكم مباحه..أستغفر الله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقة وأنا انشرها لكم … بس اللي يسوي هالشي أكيد مو رجال قولا واحدا".

وذلك بعد أن نشر أحد الحسابات باسم: "يا صاحب،الأمر"، تغريدة قال فيها: "كشفت وثيقة مسربة عن فضيحة أخلاقية تهدد الكويت على إثر علاقة جنسية أقامتها الكاتبة الكويتية فجر السعيد خلال زيارتها إلى العراق..وذكرت الوثيقة التي وقع عليها عدد من مجل الأمة، المطالبة بالتحقيق في الفيديو الي يوثق ليلة حمراء في أحد فنادق بغداد مع الإعلامي العراقي فراس الحمداني"، وأرفق التغريدة في صورة مركبة للوثيقة (غير واضحة) وفجر السعيد و فراس الحمداني.

يا #خمه يا #زباله ياللي أكيد أعراضكم مباحه استغفرالله العظيم جان فيكم خير وفيهم رجال مو شي ثاني طلعوا الوثيقه وانا انشرها لكم … بس اللي يسوي عالشي اكيد مو رجال قولاً واحداً … pic.twitter.com/Nq6IqHY5CP — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

وأعادت فجر السعيد نشر الوثيقة وتغريدة حساب "يا صاحب،الأمر"، وتوجهت لرئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، بالقول: "سعادة رئيس مجلس الأمه الكويتي .. هذي الوثيقة المنشورة في حساب عراقي ومنقولة من حساب أحد العراقيين وممهورة في توقيع نواب مجلس الأمه الكويتي حقيقيه والا مزوره .. أتمنى الإيضاح لإن عند الأعراض ردي بيكون أقسى مما يتخيلون".

سعادة رئيس مجلس الأمه الكويتي .. هذي الوثقيه المنشوره في حساب #عراقي ومنقوله من حساب أحد العراقيين وممهوره في توقيع نواب مجلس الأمه الكويتي حقيقيه والا مزوره .. أتمنى الإيضاح لإن عند #الأعراض ردي بيكون اقسى مما يتخيلون @MarzouqAlghanim@MajlesAlOmmahpic.twitter.com/nEykarL9n3 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

وأضافت في تغريدة أخرى: "الاعصاب الآن عندي مليون، وإن طلعت اليوم في البرنامج سأضطر غصبا علي .. ألجأ لاستخدام نفس الأسلوب السافل المنحط لأن النغول حشاكم طاعني الأعراض أستغفر الله يبيلهم رد بنفس الأسلوب .. وأنا ما تعود إلا أدوس على روسهم .. خلوني أهدا لي باجر ونطروا حلقه صج ناريه..تحياتي".

الاعصاب الآن عندي #مليون وان طلعت اليوم في البرنامج سأضطر غصباً علي .. الجأ لإستخدام نفس الإسلوب السافل المنحط لان #النغول حشاكم طاعني الأعراض #استغفرالله يبيلهم رد بنفس الأسلوب .. وانا ما تعود الا #ادوس_على_روسهم .. خلوني أهدا لي باجر ونطروا حلقه صج ناريه.. تحياتي — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

كما أعادت نشر صورة للوثيقة المزعومة، وعلقت عليها قائلة: "سعادة رئيس الأمة السيد مرزوق الغانم وسعادة الأمين العام لمجلس الأمة .. الورقة المنشورة منسوبة لمجلس الأمه الكويتي وعليها توقيع النواب .. اذا مرت عليكم هالورقة نشروها مرخوصين، وإذا ما مرت عليكم أحتاج إجابه رسميه إن هذي الورقة مزورة ولم تود لمجلس الأمة ..أعراض الناس ليست لعبة".

سعادة رئيس الأمه السيد #مرزوق_الغانم وسعادة الأمين العام لمجلس الأمه .. الورقه المنشوره منسوبه لمجلس الأمه الكويتي وعليها توقيع النواب .. اذا مرت عليكم هالورقه نشروها #مرخوصين واذا ما مرت عليكم احتاج اجابه رسميه ان هذي الورقه مزوره ولم تود لمجلس الأمه .. #أعراض الناس ليست لعبه 🤬 pic.twitter.com/kanjnRJX3U — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

هذا ونشرت الإعلامية بعدها صورة واضحة للوثيقة نشرها حساب باسم "سوسن البغدادية" في مواقع التواصل، في تاريخ قديم ( 24 يناير 2019)، وقامت فجر السعيد بإشعار النواب المزعوم توقيعهم، وقالت: "ولا تكتمون الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون بصير".

ومن ثم نشرت مقطع فيديو من برنامجها قالت فيه: "لما تكون الخصومة مع ناس أشراف..دائما يكون فيها رقي بالتعامل..لكن لما تكون مع أسفل..ومع ناس للأسف ما عندهم أعراض..وأنا أجزم أن من يضرب بالعرض..هو شخص ما عنده عرض..لإن كل شي مقبول في الانتقاد وفي الرأي..إلا السفالة في الرب بالأعراض".

وأعادت فجر السعيد نشر الوثيقة مع أسماء النواب، معلقة عليها بالقول: "أبي واحد من النواب الواردة أسمائهم في الكتاب يطلع وينفي الكتاب أو بؤكده وآنا جاهزة للتحقيق..من يتخذ الشريعة الإسلامية منهجه لا يقبل بالطعن بالأعراض فإذا ما وقع عليه ينفيه ليبرئني امام الناس..هل من رد".

ابي واحد من النواب الوارده اسمائهم في الكتاب يطلع وينفي الكتاب او بؤكده وآنا جاهزه للتحقيق..من يتخذ الشريعه الإسلاميه منهجه لا يقبل بالطعن بالأعراض فإذا ما وقع عليه ينفيه ليبرئني امام الناس..هل من رد 👇🏻 pic.twitter.com/fKF6uFwQl9 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

ونشرت السعيد تغريدات عديدة عن "النفاق والصمت" بخصوص هذه الواقعة.

لكل الصامتين عمداً .. ما أقول الا ماقاله رب العالمين :

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1)

مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3)

موعدنا في الدنيا قبل الآخره وفي الصراط المستقيم سنشهد عليكم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدَعها: من إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر” #نعم_لكم الفجور في الخصومه والطعن بالأعراض .. اذا اختفلتم فكراً مع اي شخص هذا ديدنكم .. — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

على فكره انا واثقه من نفسي جداً وامي الله يرحمها كانت دايماً تقولي #امشي_ياحرّه_ماعليج_مضره بس كان في داخلي شي يقول يمكن هالجماعه فعلا كلامهم عن الشريعه وحدود الله عن قناعه فقلت خل اشوف يمكن صج ويطلع منهم واحد يشهد شهادة حق فيني رغم الخصومه السياسيه صيانة لاعرض الناس.خيبوا ظني😰 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

وفي وقت لاحق، نشرت الإعلامية تغريدة لأحد النواب المزعوم توقيعهم على الوثيقة، حيث قال ردا على "الوثيقة": "فبركة ركيكة مفضوحة..محشومة أختنا الفاضلة أم عثمان وأسرتكم الكريمة..."، إذ علقت عليها فجر السعيدة قائلة: "شكرا النائب أسامة الشاهين، هذا هو الدين الصحيح .. وهذا نموذج للسياسي المختلف معاي ولكن عند قضية مثل الأعراض لا يمكن أن يصمت وبيده براءة المتهم..شكرا".

شكراً النائب #أسامه_الشاهين هذا هو الدين الصحيح .. وهذا نموذج للسياسي المختلف معاي ولكن عند قضية مثل #الاعراض لايمكن ان يصمت وبيده براءة المتهم.. شكراً pic.twitter.com/86q6I76bBW — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) January 17, 2022

المصدر: RT