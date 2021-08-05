شاهد.. الصور المتسببة في المطالبة بمحاكمة الموديل سلمى الشيمي

نشرت عارضة الأزياء المصرية، سلمى الشيمي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، صورا ومقاطع فيديو وصفت بأنها خادشة للحياء العام.

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وتقدم المحامي المصري سمير صبري، ببلاغ للنائب العام حمادة الصاوي، ضد الموديل سلمى الشيمي لنشرها فيديوهات "تسيء للآداب العامة".

وكشف صبري في بلاغه أنه: "بالمخالفة لكافة القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والأعراف نشرت المبلغ ضدها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ـ إنستغرام ـ تيك توك، صورا وفيديوهات خادشة للحياء والآداب العامة".

وأضاف صبري أن ما فعلت المبلغ ضدها هو خطر على المجتمع المصري كونها تدعو إلى "نشر الفسق والفجور وتحريض الشباب والفتيات صغار السن على ارتكاب مثل تلك الأفعال، كونها وسيلة لجمع الأموال واكتساب الشهرة الزائفة واعتداء على القيم المجتمعية وسبباً في انتشار جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب".

المصدر: RT