شاب وفتاة "يدنسان" معبدا بوذيا في ميانمار بفيلم إباحي!

نشر شاب وفتاة لهما من العمر 23 عاما مقطع فيديو مدته 12 دقيقة، وهما يمارسان الجنس داخل معبد بوذي في مدينة باغان العتيقة في ميانمار، ما أثار موجة سخط بين السكان في هذا البلد.

ونشر الشاب والفتاة الفيلم الإباحي الذي صور في معبد بمدينة تعد من أشهر الوجهات السياحية في ميانمار، وهي مدرجة ضمن مواقع التراث العالمي في "اليونيسكو"، بموقع متخصص بالأفلام الإباحية في الإنترنت، وعرفوا بأنفسهما على أنهما من إيطاليا.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الشاب والفتاة اللذين تغطي الأوشام جسديهما يظهران في هذا الشريط وهما يمارسان الجنس، فيما يتظاهر الشاب بأنه يريد أن يظهر الطقس على خلفية المشهد.

وتقول الصحيفة البريطانية، إن الشريط الإباحي حاز بحلول مساء أمس، على نحو ربع مليون مشاهدة، لكن أكثر من 5500 شخص سجلوا علامة عدم استساغة مقابل 2200 علامة إعجاب.

المصدر: ديلي ميل