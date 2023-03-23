بوتين يوجّه بزيادة استخدام العبوات الورقية للتخلي التام عن البلاستيك

وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ التدابير اللازمة لزيادة استخدام العبوات الورقية قبل التخلي التدريجي عن العبوات البلاستيكية، في إطار البرامج الحكومية للحفاظ على البيئة.

وأصدر بوتين تعليمات لحكومة البلاد باتخاذ تدابير لتطوير إنتاج أنواع معينة من السليلوز، بما في ذلك من أجل احتياجات المجمع الصناعي العسكري.

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وقال الكرملين في بيان: "زيادة نسبة استخدام السكان ومؤسسات صناعة الأغذية والصناعات التحويلية والمنظمات العاملة في مجال التجارة والأعمال الفندقية والمطاعم للأغلفة الورقية (الكرتون) والعبوات والأواني من أجل التخلي عن المنتجات البلاستيكية".

وتم تكليف رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بمتابعة تنفيذ الأمر.

المصدر: RT