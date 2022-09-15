تحييد ما يصل إلى 30 من القوات الخاصة الأوكرانية "أوميغا" وسقوط 500 ما بين قتيل وجريح

نشرت وزارة الدفاع الروسية تقريرها اليومي بشأن التقدم المحرز في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس، 15 سبتمبر 2022.

وقد جاء في التقرير الذي أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن القوات الجوية والفضائية الروسية وقوات الصواريخ والمدفعية واصلت ضربات النيران المكثفة على وحدات واحتياطيات القوات الأوكرانية.

ففي منطقة خاركوف، وتحديدا في منطقة "أدنوروبوفكا" ومدينة خاركوف، تمكنت القوات، من خلال الضربات عالية الدقة على نقاط الانتشار المؤقت للواء الدفاع الإقليمي رقم 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، من تحييد ما يصل إلى 30 جنديا يتبعون مفرزة القوات الخاصة "أوميغا"، وتدمير 10 وحدات من المعدات العسكرية.

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ونتيجة للضربات النارية المكثفة، بلغت خسائر اللواءين الميكانيكيين رقم 24 و28 للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قريتي "كراسنوزناميا" و"نوفوغريغوريفكا" بمنطقة نيكولايف، فضلا عن اللواء رقم 46 في مناطق قرى "سوخوي ستافوك" و"بيلوغوركا" بمنطقة خيرسون، بلغت 500 قتيل وجريح، وتدمير أكثر من 40 وحدة من المعدات العسكرية. وفي منطقة قرية "سبورنو" في جمهورية دونيتسك الشعبية، خلال الأعمال الفاشلة للواء الهجوم الجبلي العاشر للقوات المسلحة الأوكرانية، قتل أكثر من 80 جنديا أوكرانيا، ودمرت 8 مركبات مدرعة، و5 شاحنات صغيرة.

كما قصف الطيران العملياتي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية للجيش الروسي 7 مواقع قيادة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق قرى "دوبروبيليا" و"أرتيوموفسك" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"كاميشيفاخ" بمنطقة زابوروجيه، و"أولغينو" بمنطقة خيرسون، و"كالينوفكا" و"موراكوفكا" و"نوفوروسيسك" بمنطقة نيكولايف، بالإضافة إلى قصف 42 وحدة مدفعية، ونقاط تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 116 منطقة.

كذلك فقد تم تدمير 5 مستودعات للأسلحة والصواريخ والمدفعية والذخيرة، في مناطق قرى "بريكولوتنوي" و"إزيوم" بمنطقة خاركوف، و"كراسنويه" و"سيفيرسك" و"نوفوغريغوروفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 مسيرة أوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى: "سنيغيروفكا" و"تيرنوفيي بودي" بمنطقة نيكولايف، و"زيمليانكي" و"كامينكا" و"نوفوبيتريكوفكا" و"كيريلوفكا" و"نيكولايفكا" و"ستاروملينوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"مكسيم غوركي" و"بياتيخاتكي" و"تشكالوفو" بمنطقة خيرسون، وأيضا "سميلويه" بمنطقة زابوروجيه.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير صاروخين باليستيين من طراز "توتشكا – أو" في الجو بمناطق بيريفالسك بجمهورية لوغانسك الشعبية ومدينة دونيتسك، علاوة على تدمير 30 قذيفة من راجمات "هيمارس" و"أولخا" في مناطق محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، ومدينة خيرسون، وقرية "ترودوفويه" بمنطقة زابوروجيه.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

293 طائرة حربية

155 مروحية

1960 طائرة بدون طيار

374 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

4934 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

835 راجمة صواريخ متعددة

3387 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

5602 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية