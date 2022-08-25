نائب روسي: مهمة أوكرانيا هي البقاء على قيد الحياة
Legion-Media Vlad Karkov / SOPA Images/Sipa U
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اعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي أدالبي شكاغوشيف، أن مهمة أوكرانيا الحالية هي البقاء على قيد الحياة.
وقال: "قبل العملية العسكرية الخاصة، بذلت أوكرانيا كل ما هو ممكن وغير ممكن لتكون مركزا لتشكيل الخطر للمنطقة بأكملها".
وأضاف: "أما الآن فمهمة أوكرانيا ببساطة هي البقاء على قيد الحياة. بعد انتهاء العملية العسكرية، أين ستكون أوكرانيا من حيث اتخاذ قرارات الأمن العالمي؟".
المصدر: نوفوستي