اعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي أدالبي شكاغوشيف، أن مهمة أوكرانيا الحالية هي البقاء على قيد الحياة.

وقال: "قبل العملية العسكرية الخاصة، بذلت أوكرانيا كل ما هو ممكن وغير ممكن لتكون مركزا لتشكيل الخطر للمنطقة بأكملها".

وأضاف: "أما الآن فمهمة أوكرانيا ببساطة هي البقاء على قيد الحياة. بعد انتهاء العملية العسكرية، أين ستكون أوكرانيا من حيث اتخاذ قرارات الأمن العالمي؟".

المصدر: نوفوستي