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نائب روسي: مهمة أوكرانيا هي البقاء على قيد الحياة

أخبار روسيا

نائب روسي: مهمة أوكرانيا هي البقاء على قيد الحياة
Legion-Media Vlad Karkov / SOPA Images/Sipa U
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اعتبر النائب في مجلس الدوما الروسي أدالبي شكاغوشيف، أن مهمة أوكرانيا الحالية هي البقاء على قيد الحياة.

 وقال: "قبل العملية العسكرية الخاصة، بذلت أوكرانيا كل ما هو ممكن وغير ممكن لتكون مركزا لتشكيل الخطر للمنطقة بأكملها".

وأضاف: "أما الآن فمهمة أوكرانيا ببساطة هي البقاء على قيد الحياة. بعد انتهاء العملية العسكرية، أين ستكون أوكرانيا من حيث اتخاذ قرارات الأمن العالمي؟".

المصدر: نوفوستي

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