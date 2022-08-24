زاخاروفا تعلق على تصريحات تراس بشأن الأسلحة النووية

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية المرشحة لمنصب رئيس الوزراء ليز تراس بشأن استعدادها لاستخدام السلاح النووي.

واعتبرت زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، أن ذلك يمكن أن يكون "مقدمة مثالية لحلقة جديدة من الأفلام عن أوستين باورز، لكن دور شخصية الغموض الدولي ستؤديه إمرأة".

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية حول أنها ستكون على استعداد لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة، إذا تم انتخابها رئيسة جديدة للوزراء في بريطانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن رئيس جديد للحكومة البريطانية يتوقع في 5 سبتمبر المقبل، وتتنافس على هذا المنصب ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

المصدر: تاس