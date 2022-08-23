زاخاروفا: وسائل الإعلام الغربية حرّفت محادثات لافروف وكولونا حول محطة زابوروجيه

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الإعلام الغربي حرّف جوهر محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الفرنسية كاثرين كولونا حول محطة زابوروجيه.

وقالت زاخاروفا في بيان لها إن "يهم وزارة الخارجية الروسية لفت الانتباه إلى التحريف الوقح في بعض وسائل الإعلام الأجنبية للمحادثة الهاتفية بين لافروف وكولونا حيال الوضع حول محطة زابوروجيه النووية".

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وأضافت: "مباشرة بعد المحادثة الهاتفية التي جرت في 23 أغسطس بين الوزيرين، بثت قنوات الأخبار لوسائل الإعلام الغربية تقاريرا تشوه تفسير محتوى المحادثة، كما لو أن الجانب الفرنسي يصر على موقفه".

وتابعت أن "لافروف وضع الأمور في نصابها بشكل واضح وصريح، وحث باريس على التأثير على من يدعمهم في كييف، والذين فقدوا عقولهم تماما ويستمرون في قصف محطة زابوروجيه ومدينة إنرغودار والمناطق المحيطة بها".

المصدر: "نوفوستي"