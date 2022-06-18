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فولودين: الغرب حاول عزل روسيا لكنه لم يعزل إلا نفسه

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فولودين: الغرب حاول عزل روسيا لكنه لم يعزل إلا نفسه
Sputnik
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علق رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي فياتشيسلاف فولودين، على نتائج منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي بالقول إن الغرب الذي حاول عزل روسيا، انتهى إلى عزل نفسه.

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كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

وكتب فولودين عبر "تلغرام" اليوم السبت: "أمس شاركت في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي. حضره ممثلو 127 دولة، يشكل سكانها 73% من سكان العالم. حاول الغرب عزل روسيا لكنه في نهاية المطاف عزل نفسه".

وأضاف فولودين أن مجلس الدوما سيبذل قصارى جهده لتبني القوانين المطلوبة لتنفيذ المقترحات التي تقدم بها الرئيس فلاديمير بوتين خلال كلمته في المنتدى، في أسرع وقت ممكن.

وتابع فولودين: "ما هو الشيء الأساسي بالنسبة لنا؟ أن نكون مستقلين ونتمتع بالسيادة، ونضمن التنمية المستقبلية.. أشار الرئيس (بوتين) إلى أنه ناشد مرارا نخبة رجال الأعمال الاستثمار في تنمية روسيا. أولئك الذين لم يصغوا تكبدوا خسائر جراء سرقة الغرب".

المصدر: "نوفوستي"

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