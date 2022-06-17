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كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

كلمة الرئيس فلاديمير بوتين في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

أخبار العالم

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ألقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلمة خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي الخامس والعشرين SPIEF 2022، اليوم الجمعة، 17 يونيو.

بوتين:

  • قلت في دافوس منذ عام ونصف أن العالم أحادي القطب قد انتهى، لكن هناك محاولات مضنية لمحاولة استعادته.
  • بوتين: الثقة في العملات العالمية تقوضت كرمى الطموح والأوهام الجيوسياسية التي عفا عليها الزمن
  • العالم لم يعد كما كان من قبل
  • بوتين: الأوهام الجيوسياسية التي عفا عنها الزمن قوضت الثقة في العملات العالمية
  • أمريكا  بعد أن أعلنت النصر في الحرب الباردة ، أعلنت أن مصالحها مقدسة، والآن تسير اللعبة في اتجاه واحد، وفي ظل هذه الظروف يكون العالم غير مستقر.
  • دول "المليار الذهبي" لا زالت تعتبر كل الدول الأخرى "مستعمرات" من الدرجة الثانية
  •  بوتين: نحن شعب أقوياء وسنتعامل مع أي مشكلة، وهذا يتضح من تاريخ بلادنا الممتد على مدى ألف عام.
  • بوتين: هدف العقوبات كانت إسقاط الاقتصاد الروسي، ولم ينجحوا لأن قطاع الاقتصاد الروسي عمل بكفاءة، والشعب الروس كرس وحدة الصف.. لقد اعتقدوا أن الدولار سيصبح 200 روبل.. واليوم اتضحت الحملة الدعائية
  • العقوبات يمكن فرضها على أي دولة بما في ذلك الدول الأوروبية وأي من الشركات الأوروبية

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