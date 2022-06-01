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بايدن: لن أضغط على الحكومة الأوكرانية سرا أو علنا لتقديم أي تنازلات عن أراضيها

أخبار روسيا

بايدن: لن أضغط على الحكومة الأوكرانية سرا أو علنا لتقديم أي تنازلات عن أراضيها
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن "يضغط على أوكرانيا لا في السر ولا في العلن لتقديم أي تنازلات عن أراضيها"، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل دعم كييف لتحقيق نهاية دبلوماسية للأزمة.

وقال بايدن في مقال نشر في صحيفة "نيويورك تايمز": "كان مبدئي طوال هذه الأزمة هو "لا شيء يتم اتخاذه بخصوص أوكرانيا، بدون أوكرانيا".

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وأضاف: "لن أضغط على الحكومة الأوكرانية في السر أو في العلن لتقديم أي تنازلات عن أقاليمها، فهذا سيكون خطأ لا يتماشى مع المبادئ الراسخة".

واعتبر أن "محادثات أوكرانيا مع روسيا لم تتوقف لأن أوكرانيا أدارت ظهرها للدبلوماسية.. لقد توقفوا لأن روسيا تواصل شن حرب للسيطرة على أكبر قدر ممكن من أوكرانيا".

وختم قوله: "ستواصل الولايات المتحدة العمل على تعزيز أوكرانيا ودعم جهودها لتحقيق نهاية تفاوضية للنزاع".




المصدر: "نيويورك تايمز" 



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