لافروف: تحرير دونيتسك ولوغانسك أولوية في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يقع على رأس أولويات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وفي تصريح لقناة TF1 الفرنسية إن "تحرير جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين تعترف روسيا باستقلالهما يمثل أولوية مطلقة" للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

إقرأ المزيد

وأضاف أن "سكان الجمهوريتين هم من يقررون بأنفسهم في أي بيئة يريدون أن تستمر حياتهم: في البيئة التي أنشأها الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي حيث حظر التعليم الروسي ووسائل الإعلام والثقافة واستخدام اللغة الروسية في الحياة اليومية، أو في مكان آخر".

وأشار إلى أنه "بإمكانهم تربية أطفالهم بالطريقة التي يريدونها، وليس كما يريد زيلينسكي وفريقه".







المصدر: RT