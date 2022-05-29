لافروف: الناتو لن يسمح للاتحاد الأوروبي أن يقرر زمان ومكان استخدام قواته المسلحة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه على ثقة بأن حلف "الناتو" لن يسمح للاتحاد الأوروبي أن يقرر بشكل مستقل مكان وزمان وظروف استخدام قواته المسلحة، وأن يعامله كملحق عسكري له.

وقال لافروف في تصريح لقناة TF1 الفرنسية إن روسيا تحترم رغبة فرنسا في الدفاع عن استقلال أوروبا.

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وأضاف أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى دائما في خطاباته إلى أن يحذو حذو أسلافه العظماء تجاه الحكم الذاتي الاستراتيجي".

وتابع أن "الناتو" اخترع "بوصلة استراتيجية" لعسكرة الاتحاد الأوروبي وإعطائه بعدا عسكريا.

واعتبر أن "هذا الأمر قد لا يكون مفيدا، لأن حلف الناتو يعتبر الاتحاد الأوروبي شبه العسكري ملحقا به وليس كيانا مستقلا يقرر بنفسه مكان وزمان وظروف استخدام قواته المسلحة".

وشدد على أنه "واثق من أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بذلك".

وأكد "ضرورة مناقشة هذه الأمور إذا كنا مهتمين بالعدالة على الأرض، وإذا كنا مهتمين بما وقع عليه جميع الرؤساء في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما إذا كان موضع التنفيذ، أي أن الأمن يجب أن يكون متساويا وغير قابل للتجزئة ولا ينبغي لأحد أن يعزز أمنه على حساب الآخرين، بالطبع يجب أن يتم بحث هذه الأشياء والحديث عنها".

وتابع: "بعد كل الأحداث التي أظهرت النية الحقيقية للغرب تجاه روسيا سنتحدث الآن من مواقف مختلفة، ولن يكون ممكنا بعد الآن الإيمان بالوعود".

المصدر: "تاس"