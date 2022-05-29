الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة "سو25" وتدمير مراكز تجمع ومستودعات عسكرية أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة أوكرانية "سو25" في منطقة دنيبروبيتروفسك، وتدمير مراكز تجمع عسكرية ومستودعات أسلحة ومخازن أوكرانية، بأسلحة روسية عالية الدقة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية عن مستجدات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خلال آخر 24 ساعة:

- دمرت صواريخ بعيدة المدى عالية الدقة تابعة للقوات الجوية الروسية ترسانة كبيرة من أسلحة القوات الأوكرانية في منطقة كريفي ريه.

- أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو25" بمنطقة دنيبروبيتروفسك.

- دمرت القوات المسلحة الروسية 3 مواقع قيادة، و25 منطقة تمركز للقوات المسلحة الأوكرانية، وبطاريتي مدفعية.

- قصقت المقاتلات الروسية والطائرات بدون طيار موقعين للقيادة و53 منطقة تمركز للقوات الأوكرانية.

- دمرت القوات المسلحة الروسية نظام الدفاع الجوي "Osa-AKM"، ورادارا للكشف عن الأهداف الجوية وتتبعها، و5 مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأسلحة روسية عالية الدقة.

المصدر: RT